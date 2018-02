Damien Sargue torse nu et musclé pour un shooting sexy...

On connaissait le Damien Sargue chanteur, comédien et même apprenti danseur mais pas le mannequin ! Le beau gosse de 36 ans a dévoilé sur son compte Instagram plusieurs clichés d'un shooting photo où il apparaît plus sexy que jamais.

C'est sous l'objectif de Stefan Mucchielli, qui se présente comme "visual conceptor", que Damien Sargue a pris la pose à l'occasion d'une séance photo en noir et blanc, où il pose avec ou sans guitare, avec ou sans T-shirt... Sur le dernier cliché que l'ancien comédien de Roméo et Juliette a partagé sur les réseaux sociaux, il pose torse nu, laissant voir ses multiples tatouages et, surtout, ses abdos en béton !

Autant dire qu'on est jaloux de sa femme Émilie et qu'on espère le retrouver tout aussi peu vêtu dans ses prochains projets, lui qui était depuis 2016 l'un des 3 Mousquetaires.