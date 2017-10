Dan Amboyer : La star de Younger fait son coming out... et se marie

Dans la série Younger, Dan Amboyer joue le rôle de Thad, le petit ami de Kelsey Peters (Hilary Duff). Un couple qui ne pourrait pas exister hors tournage puisque l'acteur américain de 31 ans vient de faire son coming out.

Alors qu'il avait, jusque-là, toujours pris soin de protéger sa vie privée, le charmant comédien a franchi deux caps d'un coup : il officialise son homosexualité et révèle s'être marié avec son compagnon de longue date. Une double exclusivité réservée au magazine People, qui dévoile les photos de la cérémonie.

En couple depuis plus de dix ans avec Eric P. Berger, un financier de 37 ans, Dan Amboyer l'a épousé le 7 octobre dernier à New York, en présence de 115 invités. Les amoureux ont scellé leur amour dans des tenues absolument identiques : costume trois-pièces gris, chemise blanche, noeud papillon noir en velours et chaussures vernies marron.