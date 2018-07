Dan Bilzerian : Le multimillionnaire attaqué par un alligator

Cet été encore, les stars partagent avec leurs followers de superbes photos de vacances. Dan Bilzerian se prête au jeu et a permis aux siens de vivre une grosse frayeur : le millionnaire jouait avec d'impressionnants reptiles et s'est fait mordre par un alligator...

C'est sur Instagram, où il compte plus de 23 millions d'abonnés, que Dan Bilzerian a publié les images de cet instant à la fois mémorable et terrifiant. Cette semaine, l'Américain de 37 ans et de charmantes amies se sont rendus au domicile de Mike Holston, plus connu sous l'alias @therealtarzann. Mike est un passionné par les animaux et partage son savoir en images sur internet.

Grâce au "vrai Tarzan", Dan Bilzerian a pu voir de près, toucher et porter un alligator, un anaconda et un lézard géant. Le rescapé de l'attentat de Las Vegas s'est fait mordre par l'alligator en tentant de le soulever par le côté. Ses trois coupures à la jambe gauche, visibles sur le site The Blast, font frémir la Toile !