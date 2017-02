Dan Carter : Rien ne va plus pour la star du rugby, après son ivresse

Mesurant la gravité de sa faute, Dan Carter a choisi d'exprimer ses regrets et de présenter ses excuses sur Facebook. "Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu les gros titres. Je n'ai aucune excuse. J'ai fait une erreur grossière de jugement et j'ai laissé tomber mon club, mes supporters et surtout, le plus important, ma famille. La procédure va suivre son cours et je ferai face aux conséquences. Je suis simplement content que personne n'ait été blessé. Désolé", a partagé le demi d'ouverture du Racing 92.