Dan Reynolds (Imagine Dragons) dévoile son étonnante transformation physique

Dan Reynolds a pris du volume, arborant fièrement d'impressionnants abdos et des bras bien musclés. Lundi 2 juillet 2018, le chanteur du groupe Imagine Dragons (qui a annoncé en avril qu'il divorçait après sept années de mariage) s'est emparé de son compte Instagram pour publier des photos de sa transformation physique.

Après "quelques mois" d'exercices, l'artiste de 30 ans n'est plus le même. Mieux, ses soucis de santé se sont réglés, lui qui a longtemps souffert de la spondylarthrite ankylosante, maladie auto-immune qui provoquait de grandes douleurs aux articulations. "Je vis désormais sans douleur, je suis en rémission complète et je suis au meilleur de ma santé. Je le dois à mon coach. Un régime correct, des vitamines et de l'exercice", avait-il écrit dans une première publication.

"Juste quelques mois de travail pour reconstruire mon mode de vie, mon régime et mon activité sportive avec mon coach et je n'ai plus aucune inflammation. Ces photos avant/après parlent d'elles-mêmes. Désolé pour cette publication ringarde sur le sport mais ça a vraiment changé ma vie et guéri des années de souffrance. J'en suis incroyablement reconnaissant pour ma santé", a-t-il ajouté dans une seconde publication.