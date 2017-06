Dani Mathers condamnée : C'est compliqué pour le fiancé de la playmate

Les réseaux sociaux ont permis aux célébrités de se rapprocher de leurs fans. Elles peuvent également s'y attirer des ennuis, provoqués par la publication de statuts ou d'images déplacées. Dani Mathers en fait la triste expérience après avoir partagé la photo d'une femme entièrement nue qu'elle avait prise à son insu. Condamné par la justice, le mannequin exprime de profonds regrets et a retenu la leçon...

"Quand on vous dit à quel point vous êtes un monstre, ça vous pousse à vous remettre en question."

C'est à Us Weekly que Dani Mathers s'est confiée. L'ex-playmate de 30 ans, récemment condamnée à 30 jours de travaux d'intérêt général et à trois ans de mise à l'épreuve pour atteinte à la vie privée, est revenue sur l'incident qui l'a rendu tristement célèbre. À la question "Qu'avez-vous tiré" de ce scandale, elle répond : "Quand on vous dit à quel point vous êtes un monstre, ça vous pousse à vous remettre en question. Je ne veux jamais être une personne haineuse. C'est ce que j'ai appris. J'ai aussi gagné en empathie et appris que tout le monde avait déjà jugé quelqu'un, un jour. J'ai survécu à cette année, j'ai vu le bout du tunnel, maintenant je sais que je peux presque tout supporter."

Cette saga a également affecté ses relations. Dani a naturellement pu compter sur le soutien des membres de sa famille, chez qui elle a trouvé refuge pour échapper à des paparazzi postés devant son domicile. Mais elle a traversé une période difficile avec son fiancé, John Connor : "Mon fiancé et moi avons été affectés (...). Il n'a rien demandé. C'était mon geste. Comme il m'aime et partage sa vie avec moi, [John] a subi les mêmes conséquences que moi. Il n'avait rien à voir dans tout ça, donc c'était vraiment stressant pour nous deux."

Dani Mathers ajoute également que certains de ses amis ont pris leurs distances, et d'autres se sont rapprochées d'elle : "Cette situation m'a permis de faire un nettoyage de printemps dans ma vie."

Aujourd'hui, Dani regrette son geste. La bombe s'est même investie sur le plan caritatif et collabore avec deux associations, contre le harcèlement scolaire.