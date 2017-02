Dani Mathers : La playmate risque la prison pour une photo scandaleuse

En juillet 2016, Dani Mathers s'est tristement distinguée en publiant sur Snapchat la photo d'une femme nue. Sur l'image, la septuagénaire se douche après une séance dans un club de gym. Dani l'a photographiée et souhaitait l'envoyer à une amie. En légende, elle avait écrit : "Si je ne peux pas l'effacer de ma mémoire, alors toi non plus."

Après une erreur de manipulation, Dani Mathers partage le cliché dans sa story, provoquant la colère de ses followers, puis de millions d'utilisateurs de Snapchat. Ses excuses n'ont pas suffi : la justice s'est saisie du dossier et se montre prête à passer par un procès.

Selon TMZ, la défense de Dani Mathers entreprend tout son possible pour lui éviter la prison. Le mannequin serait prêt à consulter un expert et à s'exprimer dans plusieurs établissements scolaires sur le thème du bullying. Le procureur de la ville de L.A. a demandé au juge de rejeter cette demande, avançant que Dani ne s'était jamais excusée auprès de sa victime de 71 ans.

Si elle était jugée et reconnue coupable, Dani Mathers risquerait jusqu'à six mois de prison pour le crime d'intrusion dans la vie privée.