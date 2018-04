Daniel Auteuil: "J'ai aimé des femmes passionnément. Aude c'est autre chose"

C'est une véritable déclaration d'amour que Daniel Auteuil livre dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 26 avril. L'acteur et réalisateur, qui est à l'affiche des salles obscures avec son dernier film Amoureux de ma femme, s'est longuement confié sur sa relation avec sa femme Aude Ambroggi. "J'ai aimé des femmes passionnément. Mais Aude, c'est autre chose. Je l'ai aimée avant d'être amoureux", confesse-t-il notamment.

Il s'explique : "Il y a dans son regard quelque chose de léger qui m'a tout de suite touché. J'ai compris très vite que sa légèreté me manquait, c'est comme ça que j'ai su que je l'aimais." Avec Aude, Auteuil a trouvé le parfait équilibre. "Nos métiers sont complémentaires mais on a deux univers totalement différents. Aude ne s'occupe jamais de ce que je fais jusqu'à ce que ce soit terminé. Moi, je ne vais pas lui dire de mettre un peu plus de rouge ou de bleu dans ses peintures... Mais grâce à son métier, j'ai beaucoup appris sur le cadre et la lumière", reconnaît amoureusement le célèbre acteur.

Aude Ambroggi, artiste-peintre d'origine corse née au Kenya en 1978, Daniel Auteuil l'a épousée en 2006 sur les terres corses. "C'était la seule chose virginale que je pouvais offrir à Aude. Ce fut notre façon de sceller un pacte entre nous, pour longtemps", confie celui qui "aime voir dans le regard d'Aude qu'elle n'est pas déçue" en parlant de ses films.

Interview à retrouver en intégralité dans le N°3598 de Paris Match.