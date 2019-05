Daniel Craig blessé : le tournage de James Bond 25 suspendu

La production du prochain James Bond a annoncé que le tournage avait été suspendu, car Daniel Craig s'était blessé à la cheville. L'acteur britannique de 51 ans se serait fait mal tout seul alors qu'il tournait une scène. Le tournage de James Bond 25 se déroule en Jamaïque. Selon le Sun, les scènes prévues dans les studios Pinewood à Londres ont été annulées.

"Il était en train de sprinter pendant le tournage quand il a dérapé et il est tombé d'une manière assez étrange, aurait confié une source au tabloïd. Il avait très mal et se plaignait de sa cheville. Comme vous l'imaginez, il est énervé que cela se soit produit. Il a lancé sa veste de costume par terre de frustration." Le tournage de James Bond 25 a débuté en avril 2019, quatre ans après la sortie du précédent, Spectre.

On comprend la déception de Daniel Craig de voir ce tournage suspendu pour une durée encore inconnue, alors même qu'il était suivi par une grosse équipe médicale. Des sources présentes sur ledit tournage ont confié au tabloïd britannique que l'acteur était "très perfectionniste" et demandait à avoir tout le temps à ses côtés un cuisinier personnel, un kinésithérapeute et un coach sportif pour l'assister. De plus, il doit se plier à un régime très strict. La sortie de James Bond 25 est prévue pour le 8 avril 2020.