Daniel Craig : Ses exigences folles sur le tournage de James Bond 25

Certains acteurs ont des demandes improbables sur les tournages. Selon les informations du Sun, Daniel Craig, 51 ans et en plein tournage du nouveau James Bond en Jamaïque, en ferait partie. Des sources présentes sur ledit tournage ont confié au tabloïd britannique que l'acteur était "très perfectionniste" et demandait à avoir tout le temps à ses côtés un cuisinier personnel, un kinésithérapeute et un coach sportif pour l'assister.

Les exigences de Daniel Craig auraient été formulées dans son contrat, alors qu'il exprimait ses réticences à tourner dans un énième volet de la saga James Bond. À 50 ans passés, il est normal que l'acteur veuille prendre toutes les précautions lors d'un tournage aussi périlleux. Toujours selon les sources présentes sur le tournage : "Daniel est un perfectionniste et son chef ne cuisine que pour lui. Ça, couplé au fait qu'il a son coach personnel, signifie qu'il va se donner à fond sur le film."

La sortie du film James Bond 25 est prévue pour le 8 avril 2020. Ce sera le cinquième film de Daniel Craig dans la peau du célèbre agent double zéro. Il a déjà joué dans Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015).

Il y a quelques semaines, Daniel Craig détaillait le régime drastique auquel il se plie pour rentrer (tout en muscles) dans le costume de 007. Il a décidé de ne plus consommer d'alcool et s'impose une alimentation très saine. "Daniel était catégorique sur le fait qu'il ne serait pas tenté par l'alcool, les canapés, la gastronomie et les desserts. Il préfère l'eau au vin et mange des barres protéinées", avait confié une source proche de l'acteur au Daily Mirror. Encore quelques mois de rigueur...