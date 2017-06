Daniel Day-Lewis : La décision radicale de l'acteur aux trois Oscars

Ses performances au cinéma sont toujours intenses, puissantes et bouleversantes. Daniel Day-Lewis, l'homme aux trois Oscars, a pourtant décidé d'en finir avec le cinéma, une annonce que son porte-parole a transmise au site spécialisé Variety :

"Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur. Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs, envers le public, depuis toutes ces années. Il s'agit d'une décision personnelle. Ni Daniel ni ses représentants ne feront d'autres commentaires sur le sujet."

Sa rencontre avec Rebecca Miller

L'acteur britannique et citoyen irlandais avait fait une première pause de cinq ans à la fin des années 1990, après le tournage du film Les Sorcières de Salem car il voulait se concentrer sur le métier de cordonnier. La rumeur veut que cette décision ait été liée à la famille qu'il était en train de fonder avec Rebecca Miller, fille du dramaturge Arthur Miller. Le couple a en effet eu deux enfants, Ronan Cal et Cashel Blake (19 ans et 15 ans aujourd'hui). Il est également le père de Gabriel-Kane (22 ans), né de son couple avec Isabelle Adjani. On ne sait pas grand-chose sur cette période, l'artiste ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet.

Si cette retraite à 60 ans peut sembler précoce, il ne faut pas oublier que Daniel Day-Lewis a derrière lui une carrière impressionnante. Il a tourné devant les caméras de Jim Sheridan dans My Left Foot, Paul Thomas Anderson dans There Will Be Blood et Steven Spielberg dans Lincoln, trois longs métrages pour lesquels il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. À cela s'ajoutent ses prestations inoubliables dans My Beautiful Laundrette, Au nom du père, Le Dernier des Mohicans et Gangs of New York, pour ne citer que celles-ci.

Un dernier film à venir...

Ses (nombreux) admirateurs pourront se consoler de sa décision radicale avec Phantom Thread, qui sortira sur les grands écrans fin 2017 ou début 2018. Retrouvant Paul Thomas Anderson, il incarnera un créateur de mode oeuvrant pour la haute société et la famille royale.