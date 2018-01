Daniel Day-Lewis : Qui est sa femme Rebecca Miller ?

Daniel Day-Lewis est aussi discret à la ville qu'il est rare à l'écran. L'acteur de 60 ans, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs acteurs au monde, a bâti sa célébrité loin des projecteurs et des strass d'Hollywood. Son job à lui : jouer devant une caméra, et rien de plus. Et il cultive cette image d'artiste secret, mystérieux, aussi passionné qu'imprévisible. À tel point qu'on ne sait pas vraiment qui il est en dehors des plateaux de tournage.

Si les Français savent notamment qu'il a été pendant plus de six ans en couple avec Isabelle Adjani – ils ont eu un enfant, Gabriel-Kane, en 1995 –, peu de gens savent en revanche qu'il est depuis 1996 en couple avec la même femme et qu'elle répond au nom de Rebecca Miller. Alors qu'il prépare la pièce Les Sorcières de Salem, il est invité par Arthur Miller chez lui. C'est là qu'il rencontre sa fille, Rebecca. Et la jeune femme est loin d'être une inconnue.

Elle venait de mettre un terme à sa carrière d'actrice après avoir notamment joué dans À propos d'Henry de Mike Nichols et Jeux d'adultes d'Alan J. Pakula, pour se mettre à l'écriture. Après avoir eu deux enfants avec son mari acteur, Ronan Cal (20 ans) et Cashel Blake (16 ans), elle signe son premier film, Personal Velocity: Three Portraits, suivi de The Ballad of Jack and Rose. En 2009, elle réalise et écrit son plus gros succès critique et public, Les Vies privées de Pippa Lee, avant de revenir en 2015 avec Maggie a un plan. Elle signe son retour devant la caméra en 2017 en apparaissant dans The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, tout en planchant sur son prochain long métrage, une comédie dramatique intitulée She Came to Me et portée par Nicole Kidman, Steve Carell et Amy Schumer.

Quant à Daniel Day-Lewis, qui a annoncé sa retraite dans le courant de l'année, on pourra encore l'admirer dans Phantom Thread, un drame réalisé par son réalisateur fétiche Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood). Dans le Londres glamour des années 50, le célèbre couturier Reynold Woodcock et sa soeur Cyril sont au coeur de la mode britannique, habillant la famille royale, les stars de cinéma, les héritières, les mondains et les dames dans le style reconnaissable de la Maison Woodcock. Les femmes défilent dans la vie de Woodcock, apportant à ce célibataire endurci inspiration et compagnie, jusqu'au jour où il rencontre Alma, une jeune femme au caractère fort qui deviendra rapidement sa muse et son amante. Lui qui contrôlait et planifiait sa vie au millimètre près, le voici bouleversé par l'amour.