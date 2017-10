Daniel Guichard : Parrain exceptionnel, mobilisé avec sa femme et Jacques Legros

La 11e édition des journées de la Marie-Do s'est déroulée du 28 septembre au 1er octobre derniers à Ajaccio, en Corse, l'occasion pour tous les bénévoles d'unir leurs voix autour d'un parrain qui met sa notoriété au service de leur cause : la lutte contre le cancer chez les enfants. Ainsi, durant trois journées et trois soirées exceptionnelles, Daniel Guichard s'est mis à disposition de l'association avec sensibilité, une seule mission en tête : récolter le maximum de fonds pour aider les malades et la recherche.

Épaulé par son épouse Christine, qui se fait appeler Kiki, le chanteur de 68 ans a également pu compter sur la présence d'un personnage incontournable de TF1, Jacques Legros. Le présentateur du journal télévisé de 13h et joker de Jean-Pierre Pernaut a animé le grand concert donné le 30 septembre, en présence de son fils Gabriel. Les artistes corses se sont succédé sur scène avec le trio corse Incantesimu vu dans The Voice 6 et le groupe Arcusgi, Daniel Guichard emportant la ferveur du public corse en interprétant plusieurs de ses tubes.