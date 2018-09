Daniel Küblböck : Le chanteur de Nouvelle Star Allemagne a disparu en mer

Depuis dimanche, les côtes canadiennes sont activement balayées afin de retrouver Daniel Küblböck, un chanteur venu d'outre-Rhin ayant participé à la version allemande de l'émission Nouvelle Star – il était arrivé troisième – en 2003. Selon Bild, le jeune homme participait à une croisière partie de Hambourg pour rejoindre New York.

La marine canadienne a confirmé à l'AFP la disparition d'un passager du bateau Aida Luna, de la compagnie Aida Cruises, à environ 200 km au nord de Saint-John's, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Après vérification de l'identité des passagers à bord, il s'avère donc que c'est le chanteur Daniel Küblböck qui manque à l'appel. Ce dernier se serait volontairement jeté à l'eau vers 6h du matin, selon les informations recueillies sur place par un témoin de la scène. Un hélicoptère et un avion de surveillance de l'armée canadienne ont été envoyés sur zone, ainsi que deux bâtiments, a précisé à l'AFP Mark Gough, porte-parole des forces maritimes canadiennes de l'Atlantique. Les recherches, initialement menées par deux avions et plusieurs navires, ont été allégées après la tombée de la nuit. Un bâtiment des garde-côtes canadiens est resté sur zone et devait poursuivre sa mission dans la nuit de dimanche à lundi, a précisé en fin de soirée un porte-parole de la Marine.

Bild relate le parcours de Daniel Küblböck, qui avait d'abord entamé une carrière d'infirmier avant de se lancer dans la musique. Après sa participation à Nouvelle Star (Deutschland sucht den Superstar en version originale), il a sorti plusieurs disques comme Positive Energie (150 000 exemplaires vendus et un disque d'or), Liebe Nation, Schrebergarten ou Diez años Kúblbóck – Ich versteh' nur Spanisch. Au total, il aurait vendu plus de 2 millions de disques.

Le chanteur de 33 ans, qui avait fait son coming out homosexuel en 2010 après avoir d'abord dit qu'il était bisexuel, s'était aussi lancé dans les affaires en 2005 en investissant dans la centrale solaire Positive Energie GmbH (retirée du registre du commence en 2013). En 2014, il avait tenté sans succès de représenter l'Allemagne au concours de l'Eurovision et l'année suivante, il avait participé à l'émission Let's Dance et s'était inscrit à l'Institut européen de théâtre à Berlin.