Daniel Lauclair fêté : Sa fille Alexandra, ses amis people et des tweets mortels

Même retraité, Daniel Lauclair reste l'ami des stars – peut-être encore plus maintenant qu'il a tout le loisir de traîner à l'envi à l'hippodrome ou de taquiner le cochonnet avec elles ! Si Robert De Niro et Jean-Paul Belmondo n'étaient apparemment pas disponibles lundi 23 janvier 2017, de nombreuses personnalités ont fait l'honneur de leur présence au pot de départ du journaliste sportif star du PAF, un mois après le coup de sifflet final de 46 années de bons et loyaux services.

Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'ennuie jamais avec "Danny la mèche", comme on le surnommait dans les couloirs de France Télévisions. Toujours le mot pour rire, l'ancien émule de Léon Zitrone, dont il garde des souvenirs émus et déférents, a mis du sel dans le sport à la télé depuis ses débuts en 1970 sur Antenne 2, habitué des pirouettes plus ou moins réussies. Et même quand c'était plutôt "moins" que "plus", ça faisait son effet. Pour son départ à la retraite, effectif depuis le 14 décembre et ce huitième de finale de Coupe de la Ligue PSG-LOSC à l'occasion duquel il a fait son jubilé, quelques mois après son 70e anniversaire, son désormais ex-employeur a d'ailleurs réalisé et diffusé une étonnante vidéo savoureusement décalée, compilant ses faits d'armes les plus cocasses et des contributions croustillantes (dont celle de la présidente du groupe Delphine Ernotte). Au bout de ces neuf minutes assez jubilatoires, sa fille Alexandra lui rendait même un touchant hommage, muée en intervieweuse sportive au côté d'un Philippe Quintais évidemment complice.