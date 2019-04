Daniel Lévi et le cancer : "Je ne marchais plus, je ne pouvais plus respirer"

Invité de l'émission radio le Show De Luxe, présentée par Jordan De Luxe sur Voltage, Daniel Lévi a fait des confidences touchantes sur la maladie. Le chanteur de 57 ans, dont on avait appris l'hospitalisation en novembre 2018 sans avoir vraiment tous les détails, a ainsi dévoilé sa lutte très difficile contre le cancer.

Après son séjour à l'hôpital, Daniel Lévi avait laissé son entourage donner de ses nouvelles. C'est Sandrine Aboukrat, sa deuxième épouse, qui s'en était chargée. "Après deux mois d'hospitalisation avec son lot de complications, Daniel Lévi rentre enfin à la maison d'où il entame une convalescence pour revenir si D... le veut plus fort que jamais", disait-elle alors. Désormais, le sympathique chanteur évoque en personne son état de santé. "Je traverse une épreuve, la maladie et, à un moment donné, l'état était très critique, plus rien ne marchait. (...) Il y avait des signes, une année avant, que je n'ai pas pris au sérieux, des crises, des épisodes intestinaux", a confié le chanteur à la radio en disant ne toutefois pas vouloir "sortir les mouchoirs".

Le chanteur, interprète de Moïse dans la comédie musicale culte Les Dix Commandements, a donné plus de détails sur sa maladie, avec franchise et émotion. "J'ai eu un truc au colon, la chimio était tellement efficace que la tumeur n'a pas voulu se barrer sans accrocher le colon et a fait une occlusion. (...) On est obligé d'opérer en urgence mais sur un mec qui fait de la chimio, c'est compliqué, a-t-il expliqué avant d'ajouter avoir souffert d'une "infection généralisée". À un moment donné, Daniel Lévi a même glissé dans l'horreur... "Je ne marchais plus, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus manger, j'étais tellement perfusé que mes muscles avaient fondu", a-t-il confessé.

Heureusement, cette épreuve touche à sa fin et l'artiste ne manque pas de souligner que "tout est incroyable quand tout revient".

Thomas Montet