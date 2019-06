Daniel Lévi et son cancer : "Je suis comme un nouveau-né"

Invité, le 14 juin 2019, de l'émission Ça commence aujourd'hui (France 2), le chanteur Daniel Lévi a répondu aux questions de l'animatrice Faustine Bollaert. L'artiste de la comédie musicale culte Les Dix Commandements a fait le point sur sa santé, après avoir révélé sa lutte contre le cancer.

"C'est une épreuve que je traverse. Je suis ravi d'être à nouveau dans l'action, dans la vie, dans la lumière. Je trouve que la vie est merveilleuse. Je suis comme un nouveau-né, qui renaît à la vie", a confié le chanteur. Des mots très positifs après avoir vécu plusieurs mois d'hospitalisation. En mai dernier, dans les pages d'Ici Paris, il tenait déjà un discours encourageant à propos de sa lutte contre un cancer du côlon. "Je suis en très bonne voie. Je suis encore en chimio, mais plus light que celle que j'avais commencée. (...) C'est un traumatisme psychologique, mais j'en parle aujourd'hui avec le sourire et la joie d'être là. Je suis un miraculé", confessait-il. Le chanteur avait précédemment évoqué "un truc au côlon" et donné des détails sur sa descente aux enfers entre coma, reins et poumons à l'arrêt, oedèmes... "J'ai été dans un état critique. Je ne marchais plus, je ne mangeais plus, je ne respirais que très difficilement", disait-il.

Daniel Lévi, qui est remontré sur la mythique scène parisienne de l'Olympia le 6 juin, avait également dévoilé ce que représentait la suite de son chemin vers la guérison. "Je vois une phoniatre pour ma voix. Le traitement a grignoté les muqueuses autour des cordes vocales. Il faut remuscler. J'ai perdu 20 kilos. Mais je suis un performer. La scène est un lieu où les forces sont décuplées !", disait-il.

Dans son quotidien, le chanteur peut compter sur l'aide précieuse de sa femme et productrice, Sandrine. Pour rappel, l'artiste qui vit à Marseille est le papa d'Abel (25 ans), né d'une précédente relation, ainsi que de Rephael (20 ans) et Rivka (14 ans), nés de son précédent mariage. Des enfants qui, eux, vivent à Paris.

Thomas Montet