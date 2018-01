Daniel Narcisse marié depuis 14 ans : Ses sacrifices pour devenir un Expert

A 38 ans, Daniel Narcisse approche doucement mais sûrement de la retraite, une carrière marquée jusqu'à présent par un double titre de champion olympique, un triple titre de champion d'Europe et un quadruple titre de champion du monde. Un palmarès tout simplement impressionnant, obtenu au prix de nombreux sacrifices, notamment personnels.

Le 29 décembre dernier, Le Parisien a recueilli les confidences d'Emmanuelle Narcisse, celle qui est mariée depuis quatorze ans au handballeur français. La Savoyarde est revenue sur l'époque où ils n'étaient encore que des amis et qu'il lui rendait régulièrement visite dans le vidéoclub où elle travaillait et cette période où elle l'encourageait vivement à trouver un autre métier que celui de handballeur.

Fière des performances de son mari qui évolue aux postes d'arrière-gauche ou demi-centre, Emmanuelle Narcisse avoue que sa carrière de sportif professionnel a entraîné de lourds sacrifices familiaux. Le couple a deux enfants. "Lors des années olympiques, entre le club et l'équipe de France, on ne passe que 140 jours ensemble sur les 365. Et avec l'équipe de France en janvier pour le Mondial ou l'Euro, il n'a jamais été là pour fêter l'anniversaire de Noa (13 ans) et Aimy (8 ans), tous les deux nés en janvier. Il était là pour la naissance du premier parce qu'il s'était rompu les ligaments croisés...", a raconté la femme du joueur du PSG. L'Expert a également pu être présent pour la naissance de sa fille mais seulement le temps d'un passage éclair : "Quand Aimy est arrivée, il a juste eu le temps de passer choisir le prénom, voir sa fille et repartir au Mondial à Zagreb. Ça a été hyper dur pour lui comme pour moi", a confié Emmanuelle Narcisse.

jugeant malgré tout avoir "une très belle vie", elle pense d'ores et déjà à l'après, la retraite, qui va bouleverser leur quotidien, l'apaiser. Si "l'adrénaline" manquera, "on pourra aussi commencer une nouvelle vie et vibrer pour de nouvelles émotions", a conclu l'épouse de l'Expert.