Daniel Toscan du Plantier, un discours "méchant" au mariage de sa fille

Mort à 61 ans seulement, le 11 février 2003, Daniel Toscan du Plantier a été un grand producteur de cinéma. Avec sa première épouse, l'actrice Marie-Christine Barrault, celui qui a produit Maurice Pialat a eu ses deux aînés : David et Ariane. Cette dernière, directrice de la communication et du patrimoine au sein de Gaumont, consacre un livre à son père intitulé Toscan, papa et moi, écrit avec la complicité de Guillemette Odicino, et paru le 2 mai 2019 au Editions de La Martinière.

Dans le dernier numéro de Elle, en kiosques le 3 mai, Ariane Toscan du Plantier, née en 1969, commente quelques photos de sa famille. Elle évoque sa grande complicité avec son frère depuis qu'ils sont adultes, sa photo préférée de son père, ou encore une photo de lui en compagnie de Marie-Christine Barrault. Ariane Toscan du Plantier se souvient également de son mariage et commente une photo montrant son père la conduisant à l'autel. Malheureusement, ce n'est pas son "meilleur souvenir" : "Les mois précédents ont été un enfer, tout était sujet à discussion avec mon père. Il a été bougon toute la journée. Et son discours, qui se voulait drôle, s'est révélé cynique et méchant. Une catastrophe."

Pas d'animosité, ni de rancoeur pourtant. Dans ce livre, Ariane Toscan du Plantier part à la rencontre de son père. Elle confie dans Elle avoir longtemps été "prisonnière de ce nom" qu'elle porte aujourd'hui fièrement. Comme lui, elle fait carrière dans le cinéma. Son éditeur souligne qu'Ariane Toscan du Plantier est "devenue, au fil du temps, et par sa seule volonté, une femme de cinéma influente, et attachée, aujourd'hui, à entretenir et promouvoir le patrimoine Gaumont, dont les grandes productions de... Daniel. Une fille qui a papa dans son catalogue autant, sinon plus, que dans ses albums de photos de famille".

Daniel Toscan du Plantier a ensuite épousé Francesca Comencini dont il a un fils, Carlo. La regrettée Sophie Bouniol a été assassinée en 1996, cinq ans après son mariage avec Toscan. Le producteur épouse enfin Melita Nikolic avec laquelle il aura ses deux derniers enfants : Tosca et Maxime. Melita Toscan du Plantier dirige le Festival international du film de Marrakech.

Toscan, papa et moi par Ariane Toscan du Plantier avec Guillemette Odicino, éditions de La Martinière.