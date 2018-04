Daniela Lumbroso: Après la garde à vue de sa fille, une "super soirée" avec elle

La veille pourtant, Closer révélait que Carla Ghebali avait été placée en garde à vue pendant 24 heures, au même titre qu'une de ses amies (qui est quant à elle restée 48 heures). Les deux jeunes femmes sont soupçonnées d'avoir agressé, drogué, ligoté et dépouillé un homme de 27 ans qui les avait ramenées dans son appartement sur les Champs-Élysées après une soirée passée dans une boîte de nuit huppée de la capitale, The Key. "Mais à 13h, il se réveille seul, ligoté sur une chaise, les mains scotchées dans le dos et avec assez peu de souvenirs de la fin de soirée... Il aurait été a priori drogué, selon les premières conclusions de la police", écrivait Closer, précisant que les deux jeunes femmes avaient mis la main sur 6 000 euros en liquide ainsi que sur deux montres, une Rolex et une Audemars Piguet, estimées à 20 000 euros chacune.

Durant sa garde à vue, Carla aurait expliqué avoir voulu venger son amie, qui aurait été selon elle agressée sexuellement par le jeune homme qu'elles ont dépouillé. Une version bien évidemment contestée par l'intéressé. Une enquête, confiée par le parquet de Paris au 1er district de police judiciaire, 1re DPJ, tentera de faire la lumière sur cette sombre affaire. D'ici là, Carla Ghebali serait quant à elle soumise à un contrôle judiciaire.

Les deux suspectes demeurent présumées innocentes des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.