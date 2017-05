Daniela Lumbroso en deuil : Son père, "ce héros", est mort

La triste nouvelle est annoncée ce mercredi 3 mai dans Le carnet du quotidien Le Monde. Giacomo Eugenio Mario Lumbroso est décédé le 29 avril 2017 à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie. Né en Tunisie, économiste de profession, il était notamment le père de Daniela Lumbroso.

L'animatrice télé de 55 ans a évoqué sa disparition il y a quelques heures sur son compte Twitter, postant "Super Mario, mon père, ce héros", suite au poignant message publié par sa fille de 24 ans, Lola Bessis, sur Facebook.

"Samedi j'ai perdu l'une des personnes les plus importantes dans ma vie : mon grand-père Mario-Eugenio Lumbroso; Mon Papi-llon, comme j'aimais à l'appeler..., s'est-elle émue. C'était l'homme le plus incroyable sur cette terre, le plus bienveillant, le plus curieux, le plus créatif, le plus philanthrope, le plus drôle, et le plus élégant que je connaisse. Il s'est battu plusieurs années contre la maladie et, même s'il était fatigué physiquement, il a toujours eu l'âme d'un enfant de 10 ans et le cerveau d'Einstein. Humour, légèreté, impertinence et traits d'esprit étaient sa marque de fabrique. Il relativisait tout, ne prenait rien au sérieux, ni la politique, ni la religion, ni l'argent, ni la vie, ni la mort. Il savait rire de tout. Seul l'amour avait une véritable importance dans sa vie. Il en recevait beaucoup et en donnait énormément en échange. Et je pense qu'il avait bien raison, il n'y a que l'amour d'important !"