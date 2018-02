Daniela Lumbroso : Sa fille Lola brille à la Berlinale devant Fanny Ardant

La Berlinale se poursuit et la compétition bat son plein. Lundi 19 février était notamment marqué par la présentation en grande pompe de la série Picnic at Hanging Rock dans laquelle joue une certaine Lola Bessis...

Cette jeune actrice n'est autre que la fille de Daniela Lumbroso. Et dans ce reboot du film culte de Peter Weir datant de 1975, elle donne la réplique à un beau casting dont Natalie Dormer (Hunger Games, Les Tudor) et Lily Sullivan (Galore). L'intrigue du long métrage iconique se déroule en 1900, en Australie. Les élèves d'une école privée pour jeunes filles partent en pique-nique au pied d'un immense rocher ayant été un lieu de culte aborigène. Alors que le soleil est à son zénith et que les filles s'abandonnent à la torpeur de l'après-midi, quatre d'entre elles s'aventurent dans un étroit défilé rocailleux, comme appelées irrésistiblement par le rocher. Hormis une ingénue qui s'enfuit, prise de panique, les trois autres pénètrent dans une cavité et disparaissent, en même temps qu'une de leurs enseignantes. Des recherches et des battues sont organisées pour les retrouver. Une seule des trois sera retrouvée vivante mais amnésique.

Également présenté ce 19 février, le film Ondes de choc a vu la grande Fanny Ardant faire crépiter les flashs. Le long métrage, réalisé par Ursula Meier, racontant comment, quelques minutes avant d'abattre froidement son père et sa mère, Benjamin Feller, un jeune homme de 18 ans apparemment sans histoire, envoie par la poste à sa prof de français son journal intime dans lequel il confesse et explique son double meurtre. L'enseignante se retrouve interrogée par la justice, puis bientôt confrontée à ses propres doutes. Et si son goût pour une littérature hantée par les tourments de l'âme humaine l'avait rendue aveugle sur la détresse de son élève, et sur ce qui se cachait derrière la prose fiévreuse qu'il lui avait fait lire bien avant son crime ?

Mais le grand événement de ce lundi à Berlin, c'était l'avant-première d'Otages à Entebbe, un thriller inspiré de faits réels piloté par José Padilha. Devant la caméra, et devant les photographes du tapis rouge berlinois, la divine Rosamund Pike, le local de l'étape Daniel Brühl et bien sûr le metteur en scène. Prévu dans nos salles le 25 avril, ce film est une nouvelle adaptation du raid d'Entebbe, au cours duquel deux Palestiniens et deux Allemands ont pris un avion en otage et l'ont détourné vers Entebbe (Ouganda). Sur place, ils ont demandé la libération de douzaines de Palestiniens et de prisonniers pro-Palestiniens.