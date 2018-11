Daniela Martins enceinte : Ce pépin de grossesse qui l'affaiblit

Déjà maman d'une petite fille née en septembre 2016, Daniela Martins, révélée dans Secret Story 3 (TF1), est enceinte de son deuxième enfant. Sur Instagram, la jeune maman partage quelques moments avec sa princesse E. (dont le prénom complet n'a pas été révélé)... mais aussi le suivi de sa nouvelle grossesse. Mercredi 28 novembre 2018, l'ex-candidate de télé-réalité a révélé avoir un petit pépin lié à son état.

"J'ai reçu plein de messages aujourd'hui, et hier aussi, hélas je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Impossible, commence-t-elle en story sur Instagram. J'ai reçu mes prises de sang aujourd'hui il me semble (sans avoir consulté encore) que je fais une anémie." Cette baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang, souvent liée à un manque de fer, explique alors son "énorme fatigue" ainsi que la "pâleur" de son visage.

"J'essaye de joindre mon médecin mais il ne répond pas", poursuit Daniela Martins. Et de relativiser : "Bon après je ne suis pas à un jour près, bébé va très bien c'est l'essentiel." Toutefois, la jolie brune garde à l'esprit qu'elle doit "[s']occuper d'[elle] et reprendre des forces". D'autant plus que la journée n'a pas été facile : "Aujourd'hui c'était encore très dur avec E. Non pas qu'elle était dure, mais m'occuper d'elle était dur. La fatigue profonde !"

Un petit coup de mou pour Daniela Martins...