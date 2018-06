Daniela Martins : Pourquoi elle n'affiche pas sa fille, ni son chéri

Dix ans après avoir participé à Secret Story 3 (TF1) et aux Anges de la télé-réalité 2 (NRJ12), Daniela Martins mène une vie bien loin de la télé-réalité. Désormais comédienne, la jeune femme file le parfait amour avec son mystérieux compagnon et elle est l'heureuse maman d'une petite fille (1 an et demi). Interviewée par Sam Zirah dans son émission YouTube En toute intimité, la jolie brune a révélé pourquoi elle préférait garder son jardin secret.

Rappelons que Daniela Martins n'a jamais dévoilé ni le visage ni le prénom de sa fillette qu'elle appelle sa "petite E". Idem concernant son amoureux, aucune information n'a filtré. "Pour la plupart des comptes Instagram, c'est vraiment une mise en scène, tout est calculé : les photos, les vidéos... Et c'est aussi s'exhiber en quelques sortes, estime-t-elle. Je n'ai pas envie d'exhiber ma fille, je n'ai pas envie de dévoiler son identité (...). On sait qu'elle est blonde, c'est tout."

Et si l'ancienne candidate de télé-réalité souhaite à tout prix préserver sa fille et son chéri, c'est à cause des critiques virulentes dont elle a été la cible il y a des années. "À un moment donné quand tu subis quotidiennement des critiques, ça va forcément atteindre ta vie. Ça pollue. C'est impossible que ça ne t'atteigne pas, tu es un être humain, confie celle qui avait intégré la Maison des Secrets comme l'ex de Cristiano Ronaldo. Et moi je n'avais pas envie que ça continue à polluer ma vie et encore moins celle de ma fille et de mon conjoint."

Toutefois, la belle brune ne souhaite pas "cracher sur les réseaux sociaux". Suivie par près de 35 000 personnes, elle avoue avoir la chance d'avoir une "communauté géniale" de "mamans extraordinaires".