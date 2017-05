Daniela Martins (Secret Story 3), maman végétarienne, publie une photo choc !

Daniela Martins (Secret Story 3) est l'heureuse maman d'une petite fille depuis septembre 2016. Sur Instagram, la jolie brune de 29 ans multiplie les clichés pour donner de ses nouvelles... mais aussi pour demander des conseils aux autres mères !

Lundi 22 mai, Daniela a lancé un vrai débat sur son compte après avoir publié la photo choc d'une femme nue en train de se faire traire dans une étable alors qu'on lui enlève son bébé ensanglanté. Un cliché sans concession mettant en lumière la défense de la cause animale et par conséquent le végétarisme... un sujet important (mais visiblement un peu préoccupant) pour la jeune maman.

"Tout d'abord, désolée pour cette image d'introduction si violente qui peut en choquer plus d'un(e) ! Ma fille ne boit pas de lait de vache, ni des yaourts au lait de vache, mais je me suis quand même dit qu'un jour je finirai par introduire la viande et le poisson... Un peu à contre-coeur pour la viande, mais je me suis dit que je n'avais peut-être pas le droit de lui interdire. Ma fille aura bientôt 9 mois et elle ne mange toujours pas de poisson ni de viande (oeufs oui), je n'arrive pas à lui introduire la viande, car moi-même je n'en mange quasiment plus et je compte diminuer davantage ma consommation jusqu'à suppression totale. Pour plusieurs raisons ! À toutes les mamans végétariennes, venez partager votre histoire, votre quotidien avec un bébé/enfant végétarien", a-t-elle lancé sur son Instagram.

Ni une ni deux, les commentaires ont afflué afin de conseiller Daniela. "D'un point de vue extérieur, ayant travaillé en crèche, en pédiatrie... je pense qu'il faut leur faire goûter (...) mais j'ai vu des enfants avec des régimes sans viande, végétariens et ils se portaient très bien aussi. Cela n'est pas indispensable. Cela se complète avec d'autres aliments", "Si c'est bien complété, avec un suivi médical, des analyses pour voir qu'elle ne manque de rien, alors non, rien ne vous y oblige", "Je suis végétarienne, mes deux enfants consomment très rarement de la viande et se portent très bien. Ils en consomment essentiellement en crèche et à la cantine, à la maison, c'est différent. Plus tard, ils feront leur propre choix", pouvait-on lire dès les premières réactions.