Daniela Martins (Secret Story 3) présente son bébé en pleine séance de yoga

En septembre 2016, la ravissante Daniela Martins (ex-candidate de Secret Story 3 en 2009 sur TF1) dévoilait sur son compte Instagram qu'elle était désormais l'heureuse maman d'une petite fille via une tendre photo où le bout de chou apparaissait endormi dans ses bras.

Huit mois plus tard, Daniela (29 ans) est évidemment toujours aussi accro à sa petite princesse, mais elle a aussi tout fait pour retrouver sa ligne irréprochable ! Quitte à emmener sa poupette avec elle lors de ses sessions sportives... C'est en tout cas ce qu'elle a confié à ses abonnés Instagram ce mercredi 4 mai en légende d'un tendre cliché. "Yoga bébé-maman. Ce week-end je vous écris un article sur le blog pour vous raconter notre séance de yoga chez @origynandco #yogabébé #maman #momlife #mapetiteprincesse", a-t-elle indiqué.

Trois jours plus tôt, Daniela prenait déjà la parole avec enthousiasme pour annoncer les 8 mois de sa fille ! "E. fête aujourd'hui ses 8 mois et ses 8 dents (j'en reviens pas) et que dire sur elle ? Elle aime : manger de tout (petite préférence pour les conneries sucrées que maman me fait goûter parfois), dormir avec maman, se balader en poussette et avoir les yeux grands ouverts, danser, téter toute la nuit (Maman aime moins apparemment), faire 'non' de la tête pour amuser les gens...", énumérait-elle.

Notons que l'on ignore toujours le prénom de bébé, Daniela ayant seulement indiqué que celui-ci commence par la lettre E...