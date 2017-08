Daniela Martins (Secret Story 3) sublime en bikini : Ses fesses font sensation

Un corps de rêve dont elle n'est pas pleinement satisfaite... En effet, toujours sur Instagram, Daniela Martins révélait quelques jours plus tôt avoir perdu "l'intégralité du poids pris durant la grossesse et plus encore". "J'ai rarement été aussi mince", assurait-elle. Ainsi, elle confiait peser désormais 52 kilos pour 1,65 mètre. "Et comme on dit : 'On n'est jamais content de ce qu'on a.' C'est mon cas ! Je voudrais reprendre un peu de poids", avait également écrit la jeune maman, précisant que "4 ou 5 kilos" de plus seraient les bienvenus.