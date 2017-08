Danièle Gilbert, amoureuse comme au 1er jour : "L'état de Patrick se stabilise"

Si le fait de faire appartements séparés - "mais dans le même immeuble" - n'est pas pour rien dans la solidité de leur couple, Danièle Gilbert et son compagnon Patrick Scemama ne bouderaient "pour rien au monde" leur séjour estival annuel ensemble du côté de Saint-Tropez. Le magazine Ici Paris les a retrouvés là où ils ont leurs habitudes, à Ramatuelle où ils descendent à l'hôtel Saint-André, entre deux bains de mer sur la plage de Pampelonne.

"Cela fait au moins vingt ans qu'on vient ici avec Patrick, s'enthousiasme l'ex-speakerine originaire de Chamalières (Puy-de-Dôme). L'équipe est formidable, ce sont des amis maintenant, une vraie famille de coeur ! On est à quelques mètres de Saint-Tropez et heureusement qu'il y a encore ici quelques endroits authentiques, ni snob ni bling-bling."

Et en vacances, celle que Jacques Martin surnomma fameusement "la grande duduche" et son homme font exceptionnellement "chambre ensemble" : "Finalement, c'est plaisant, ça change de la routine, concède-t-elle alors qu'ils ont fêté cette année leurs 25 ans de couple et s'aiment toujours "comme au premier jour". Avec Patrick, je vis à un autre rythme. Ça m'oblige à me poser, à me reposer." Comme le souligne volontiers Danièle Gilbert, qui envisage d'écrire un livre sur ses années Midi Première, les vacances leur réussissent à tous les deux, car elles ont aussi un impact positif sur la santé de son bien-aimé : "Patrick va beaucoup mieux. Il est toujours sous traitement pour ses problèmes neurologiques, mais son état de santé se stabilise au maximum. Il se plaît beaucoup ici, les vacances lui réussissent, la mer lui fait du bien, et il dévore... C'est très bon signe !"

Elle-même tient une forme épatante, à 74 ans, entretenue avec "juste un peu de natation" et favorisée par sa... "phobie du gras" : "Dès que je vois un morceau de beurre ou de la crème, j'ai envie de vomir !", assure-t-elle. "Mais ce qui aide à rester jeune, souligne l'ancienne animatrice télé, c'est un mental d'acier. Si je n'avais pas un mental très fort, avec tous les soucis que j'ai eus dans ma vie, toutes les méchancetés qu'on m'a collées, je me serais laissée aller !" Une énergie qu'elle mettra à profit sur les planches : outre la reprise de la pièce Lits d'embrouilles, elle annonce qu'elle s'apprête à signer pour une autre pièce comique en 2018.