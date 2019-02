Danièle Gilbert face au deuil de son compagnon : "C'est très dur pour moi"

Dès le 11 mars prochain au Casino de Paris, Danièle Gilbert montera sur scène pour un nouveau spectacle intitulé Les Idoles de Midi Première. À cette occasion, l'ancienne animatrice a accordé une nouvelle interview au magazine Ici Paris de ce 27 février 2019. Un entretien au cours duquel elle a évoqué le décès de son compagnon, Patrick Scemama, à l'automne dernier.

"C'est très dur pour moi (...). Il me manque terriblement chaque jour. Quand je pense à lui, c'est douloureux. Partir à 75 ans, c'est très jeune... C'est l'homme de ma vie et il n'y en aura pas d'autres." Le 31 octobre 2018, l'ingénieur volontiers artiste touche-à-tout est décédé après de longues années de combat contre une maladie neurologique dégénérative. Depuis sa rencontre en 1991, le couple est resté très soudé. Une complicité préservée par sa décision de vivre dans des appartements séparés. Désormais seule, Danièle Gilbert fait face à la solitude : "Même si on faisait appartement séparé... Il vivait au-dessus de chez moi ! Alors même si nous n'étions pas mariés ni pacsés, cela a été vingt-sept ans de bonheur ! Où que j'aille, il est toujours là..."

En plus de ce nouveau spectacle mettant en scène des chanteurs dans la peau de Dalida, Mike Brant et Claude François, l'ex-animatrice de 75 ans prépare déjà une pièce de théâtre pour septembre prochain avec Eve Angeli, C'est elle ou moi. "Il faut bien que je gagne ma vie ! Je n'ai pas à me plaindre mais j'ai une petite retraite (...). Ce n'est pas grave, j'ai la santé et le dieu argent, ce n'est pas mon truc."