Danièle Thompson et Véronique Jannot applaudissent Michel Drucker à Ramatuelle

La 33e édition du Festival de Ramatuelle se poursuit dans la joie et la convivialité. Vendredi 4 août, c'était au tour de Michel Drucker de se produire sur la scène du Théâtre de Verdure lors de cette manifestation unique qui prend place dans dans la paisible commune varoise voisine de Saint-Tropez.

Après quelques répétitions, l'animateur le plus célèbre du PAF a offert aux spectateurs son one-man show intitulé Seul... avec vous, un spectacle qui lors duquel il relate les nombreuses anecdotes de ses cinquante ans de carrière la télévision. Un spectacle aussi passionnant qu'émouvant ! Un Michel Drucker très ému de se retrouver sur la scène de Ramatuelle, une promesse qu'il avait fait à Jean-Claude Brialy le jour ou il déciderait de devenir un comédien à son tour.

Dans les coulisses de l'événement, nombreuses ont été les personnalités à venir saluer l'artiste à l'issue de son show, qui a par ailleurs été suivi d'un dîner. Danièle Thompson et Véronique Jannot avaient assuré le déplacement, sous la houlette de Jacqueline Franjou à la plage des Jumeaux, ainsi que Alix de Foresta, Micheline Pelletier, Laurence Piquet et son mari Norbert Balit, Orlando, Sylvie Rousseau, Lily Safra, Roland Magdane, Dominique Segall et bien évidemment Michel Boujenah, qui n'est autre que le directeur artistique du festival. "Il n'essaye pas de faire du one-man show. Il reste Michel Drucker, qui est un conteur. C'est un gamin qui a vécu des choses incroyables, qui fait partie de l'Histoire de la télévision", avait d'ailleurs déclaré l'acteur de 64 ans au micro d'Europe 1 le 30 juillet dernier au sujet de son ami.