Danielle Brooks (Orange is the New Black) est enceinte !

Orange is the New Black, dont le succès a fait beaucoup pour la plateforme Netflix, tire sa révérence dans quelques semaines. Les épisodes de la saison 7 seront disponibles le 26 juillet. Depuis le début de l'aventure, Danielle Brooks incarne Taystee, une prisonnière condamnée pour trafic de drogues. C'était l'un des personnages les plus solaires et "joyeux" avant un tournant tragique en saison 5 qui lui a donné une dimension puissante et inattendue.

Comme de nombreuses stars de la série créée par Jenji Kohen, par ailleurs inspirée d'une histoire vraie, il s'agit du premier rôle d'envergure pour Danielle Brooks. Diplômée en 2011 de la prestigieuse école d'arts de Julliard à New York, l'actrice a ensuite travaillé avec la Shakespeare Theatre Company à Washington qu'elle a quittée pour Orange is the New Black. En 2015, elle retrouve les planches pour le retour sur scène de La Couleur pourpre, la comédie musicale, qui lui vaut une nomination aux Tony Awards.