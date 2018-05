Danielle Lloyd, 34 ans, dévoile un secret embarrassant : "J'étais incontinente"

Connue pour avoir été sacrée Miss Grande-Bretagne 2006 et pour avoir été déchue de son titre la même année à la suite de publication de photos sexy pour le magazine Playboy, Danielle Lloyd s'est confiée jeudi 3 mai 2018 dans une tribune publiée sur le site du Daily Mail afin d'évoquer l'un de ses secrets les plus embarrassants.

Pendant sept longues années, la jeune femme de 34 ans révèle qu'elle a ainsi souffert d'incontinence urinaire, une affection dont elle n'avait jamais osé parler, trop "honteuse" qu'elle était face à cette situation "tabou". Aujourd'hui "guérie", celle qui est mère de quatre enfants a tenu à partager son témoignage afin d'aider toutes les femmes qui se trouvent dans la même situation et de les encourager à consulter un spécialiste.

"Je ne peux pas croire que je n'ai pas demandé d'aide médicale plus tôt pour un problème aussi handicapant. L'embarras et l'idée que je ne serais pas prise au sérieux me retenaient. Pourtant, si je m'étais confiée à un médecin, la première chose qu'il m'aurait dite, c'est que ce problème touche environ une femme sur quatre, en particulier après l'accouchement. Il n'y a absolument pas de honte à avoir, et il y a des solutions. Au lieu de cela, j'ai souffert en silence", a-t-elle expliqué.

Je n'avais qu'à tousser, éternuer ou même rire pour qu'un accident se produise

C'est après la naissance de son deuxième fils Harry (né en 2011) que les problèmes ont surgi. "Où que j'aille, ma vessie n'en avait que faire : j'étais en alerte à chaque fois que je quittais la maison, toujours désespérée de savoir où se trouvaient les toilettes les plus proches en cas de besoin urgent", a-t-elle poursuivi. La situation s'est dégradée après l'arrivée de son troisième enfant, George, né en 2013. "Après sa naissance, je n'avais qu'à tousser, éternuer ou même rire très fort pour qu'un accident se produise", a-t-elle confié.

Ces fuites l'empêchaient de faire du sport normalement ou même simplement de jouer avec ses enfants. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans une aire de jeux avec ses fils pour faire du trampoline, Danielle Llyod n'a pas pu se retenir. "Je me suis dit que quelques bonds ne pouvaient pas faire de mal. Mais c'est tout ce qu'il m'a fallu pour perdre le contrôle de ma vessie. Je portais un survêtement gris et je n'ai pas pu cacher ce qui venait de se passer. Je me souviens à quel point je me suis sentie mortifiée de presser mes garçons hors de là, consternée et tellement désolée pour mes enfants qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi nous devions partir", a-t-elle ajouté.

Des solutions adaptées

C'est finalement en discutant avec plusieurs amies (ayant également vécu des grossesses) qu'elle s'est rendu compte qu'elle n'était pas la seule à souffrir d'incontinence. "J'ai commencé à faire des recherches et je suis heureuse de l'avoir fait parce qu'il y a vraiment des solutions. Votre médecin peut vous envoyer chez un spécialiste qui vous apprendra à faire des exercices pour renforcer votre plancher pelvien. Dans les cas les plus sérieux, une opération est nécessaire pour corriger les choses. Ce qui a marché pour moi est un traitement au laser de dix minutes, (...) ça m'a déjà permis de reprendre le contrôle de mon corps. Je suis à la première séance (trois sont recommandées) pour un coût total de 2000 livres [2270 euros, NDLR]", a-t-elle précisé. Après des années de gêne, Danielle Lloyd revit. "C'était difficile de parler ouvertement d'un problème aussi intime. (...) Il ne faut plus en faire un tabou, de cette façon de nombreuses femmes comme moi trouveront l'aide dont elles ont besoin", a-t-elle conclu.

Danielle Lloyd est mère de quatre garçons : Archie (7 ans), Harry (6 ans) et George (5 ans), tous nés de son précédent mariage avec Jamie O'Hara (dont elle avait demandé le divorce en 2014 après de nombreuses infidélités), et Ronnie (1 an), issu de ses amours avec son compagnon actuel Michael O'Neill.