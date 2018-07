Danielle Moreau dans TPMP : Pourquoi elle quitte France 2 pour Cyril Hanouna !

Cyril Hanouna a officialisé le grand retour de Danielle Moreau dans Touche pas à mon poste (C8) sur Twitter jeudi 11 juillet 2018. Après une première apparition très remarquée en février 2017, la journaliste de 54 ans a décidé de quitter l'émission en juin 2017. Si elle se dit aujourd'hui heureuse de retrouver tous ses camarades, elle a dû quitter France 2 où elle était programmatrice et chroniqueuse dans C'est au programme.

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs que Danielle Moreau a révélé les vraies raisons de son départ de France Télévisions pour C8. "Je quitte effectivement France 2 après 19 ans de bons et loyaux services. J'ai adoré travailler dans C'est au programme, où j'étais programmatrice et chroniqueuse. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Je ne suis pas du tout fâchée avec l'équipe mais j'ai voulu retrouver la 'famille' TPMP que j'ai découverte en 2017. J'insiste sur la notion de 'famille' car elle n'existait pas forcément à France Télévisions, qui est une structure beaucoup plus impersonnelle", a-t-elle expliqué avant de lancer un petit tacle : "Les dirigeants ne savent pas forcément montrer aux salariés qu'ils les aiment. Je ne sais même pas s'ils connaissaient mon nom..."

Danielle Moreau a également souligné que depuis le départ de William Leymergie, qui était le producteur de C'est au programme, "c'était différent". D'ailleurs, quand elle annoncé sa décision de quitter France Télévisions, France 2 ne s'est pas exprimée sur le sujet. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a juste échangé avec Sophie Davant mais "ne garde que de bons souvenirs". "J'ai été fière de travailler pour le Service public", a-t-elle ajouté.

La page étant tournée, la journaliste de 54 ans n'a pas peur de l'avenir : "J'ai 54 ans. Ce n'est pas facile de vieillir à la télévision quand on est une femme. Cyril Hanouna, lui, s'en fiche de l'âge. Il me prend comme je suis. C'est donc un nouveau départ pour moi. (...) C'est peut-être une prise de risques mais j'en avais vraiment envie." Concernant sa participation à TPMP, Danielle Moreau a donné plus de précisions. "Je devrais venir minimum deux fois par semaine. J'ai plein d'idées que je vais développer avec la production", a-t-elle conclu.

