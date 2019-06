Danielle Moreau (TPMP) annoncée morte : "Je me porte bien !"

Voilà une plaisanterie de très mauvais goût.

Un internaute a cru bon de compléter la fiche Wikipedia de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) Danielle Moreau (55 ans) en indiquant qu'elle était morte. "Danielle Moreau, née le 2 novembre 1963, et morte le 20 juin 2019, est une journaliste, chroniqueuse française de radio et de télévision", pouvait-on lire sur le site participatif.

Afin de rassurer tout le monde après avoir découvert le pot aux roses, Danielle Moreau a indiqué sur Twitter ce 20 juin 2019 : "On vient de m'annoncer ma mort, ça fait un drôle d'effet, mais je rassure les quelques personnes qui m'aiment, que pour une morte, je me porte bien et que je serai sur le plateau de TPMP ce soir pour la dernière si je tiens jusque-là. #FakeNews #flippant"

Pour rappel, Danielle Moreau a commencé sa carrière à la télé dans les années 90 en écrivant les questions de culture générale de l'émission Intervilles sur TF1. Elle a ensuite été l'une des figures de l'émission de Sophie Davant C'est au programme (France 2) jusqu'en 2017. Elle est chroniqueuse régulière dans Touche pas à mon poste (C8) depuis septembre 2018 après quelques apparitions en 2017.

Bref, que tout le monde se rassure, Danielle Moreau est en pleine forme !