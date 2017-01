Dannii Minogue: "La plus grande tristesse de Kylie est de ne pas avoir d'enfant"

Devenue plutôt discrète ces dernières années, Dannii Minogue a signé son retour en tant qu'animatrice dans le télé-crochet diffusé sur la chaîne britannique BBC One, Let It Shine. À cette occasion, la chanteuse de 45 ans s'est confiée dans un entretien accordé au journal The Telegraph pour se livrer sur cette nouvelle aventure télévisée ou encore pour parler de sa vie de famille.

Mère comblée d'un petit garçon aujourd'hui âgé de 10 ans, Ethan (né de sa précédente relation avec l'ancien joueur de rugby anglais Kris Smith), la star australienne se dit très chanceuse d'expérimenter la maternité, elle qui n'avait jamais vraiment imaginé avoir un enfant. C'est ainsi qu'elle évoque avec beaucoup d'émotion sa soeur aînée, la chanteuse Kylie Minogue.

En 2005, les médecins avaient diagnostiqué à la star de la pop aujourd'hui âgée de 48 ans (et fiancée depuis un an au beau Joshua Sasse) un cancer du sein. Après avoir courageusement lutté contre cette maladie qui lui a laissé de nombreuses séquelles, l'interprète du tube In Your Eyes s'était épanchée plusieurs fois dans la presse pour affirmer que son rêve était de fonder une famille. "Mais après tout ce que j'ai traversé – le traitement pour le cancer –, il est possible que je ne puisse pas concevoir d'enfant. J'aimerais beaucoup être mère, mais je ne pense pas que cela puisse arriver", avait-elle notamment déclaré en 2011 au magazine anglais Grazia.

Des années plus tard, ce désir d'enfant est toujours présent mais semble difficilement réalisable. "Elle a toujours voulu avoir des enfants, pas moi. Lorsque mon frère Brendan a eu son petit garçon [Charles, 10 ans, NDLR], je n'avais aucune idée de la façon dont je devais le porter. Je me souviens que j'avais été très impressionnée par Kylie parce qu'elle savait comment gérer les choses instinctivement, déclare Dannii Minogue au quotidien The Telegraph. C'est une très grande tristesse pour elle, une grande tristesse pour moi et cela m'a aussi fait vraiment comprendre à quel point j'étais bénie de pouvoir être mère. Kylie a écrit la chanson Flower, qui parle de son sentiment par rapport à la maternité. C'est tellement beau que ça me fait pleurer. Mais on ne sait jamais ce que la vie va nous réserver", a-t-elle conclu.