Danny Watts : Le pilote fait son coming out à 37 ans

Il évolue depuis des années dans un sport masculin considéré comme particulièrement macho. Par crainte de perdre ses sponsors et de devoir faire face à des bagues homophobes qui sont monnaie courante, Danny Watts a toujours caché son homosexualité. Marié et papa d'un petit garçon – avec qui il pose régulièrement sur son compte Twitter –, le pilote automobile britannique de 37 ans, retraité depuis quelques mois, vient de faire son coming out. Une annonce d'abord réalisée auprès de son entourage avant de la partager avec les médias.

"Je l'ai dit aux membres proches de ma famille et à mes amis. Il y a bien évidemment eu un choc au départ mais les gens me soutiennent aussi, ce qui a été très gentil. Je me suis dit s'ils l'acceptent, allons-y", confie à MotorSport.com l'ex-pilote qui a participé à plusieurs reprises aux 24 Heures du Mans. Danny Watts a mis fin à sa carrière en 2016 et joue à présent le rôle d'entraîneur auprès d'autres pilotes.

C'est parce qu'il ne se sentait pas épanoui que le passionné de sports mécaniques et de running a décidé de révéler ce secret qui lui pesait tant. "J'en suis arrivé au point où je pensais que je n'étais pas heureux dans ma vie. Je ne profite de rien. Quelle est donc la solution ? Juste faire mon coming out. Si cela sort et que tout le monde le sait, ils pourront penser ce qu'ils peuvent en bien ou en mal", explique-t-il.

Pour éviter d'éveiller les soupçons, Danny Watts a tout fait pour se fondre dans la masse. "Tous les autres gars de l'écurie avaient une petite amie. Alors j'en ai eu une pour me fondre dans la masse. Lorsqu'une relation se terminait, j'en trouvais une autre. J'ai prétendu être hétéro pendant dix-sept ans. Je devais mentir et courir les filles (...) pour maintenir les apparences d'une vie hétérosexuelle. Rester dans le placard a été pour moi une torture et une immense source de douleur", avoue-t-il.

Sa sortie du placard en a peut-être surpris certains mais pas sa femme qui se doutait de son homosexualité depuis longtemps et l'a félicité pour son coming out.