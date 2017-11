Danse avec les stars 8 : Agustin Galiana et Candice Pascal blessés !

Nouvelle semaine de compétition pour les candidats de Danse avec les stars 8 (TF1). Samedi prochain, les téléspectateurs assisteront à la Hollywood Night. Agustin Galiana, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Lenni-Kim, Élodie Gossuin et Joy Esther devront danser sur une musique de film culte. Tous se donnent donc à fond lors des répétitions afin d'être les meilleurs possible et échapper ainsi à l'élimination.

Mais il semblerait qu'Agustin Galiana et Candice Pascal aient un peu trop forcé. Comme on peut le découvrir sur des vidéos de répétitions, dévoilée sur le site officiel de l'émission, l'acteur de Clem porta un bandage à la main droite. Quant à sa partenaire, c'est un bandage à la cheville droite que l'on peut apercevoir.

Pour l'heure, le beau brun et la belle danseuse ne se sont pas exprimés sur le sujet. Espérons que cela ne les pénalisera pas pour le prime du 25 novembre. À en croire les images dévoilées par TF1, on dirait que non !

Pour rappel, Agustin Galiana a déjà souffert d'une blessure au pied début novembre. Mais, grâce à son courage et à sa détermination, il avait pu danser lors du prime et avait réalisé une superbe rumba sur sur I Don't Wanna Live Forever de Taylor Swift et Zayn Malik (extrait de la BO de Fifty Shades Darker).