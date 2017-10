Danse avec les stars 8 - Arielle Dombasle : "Je doute que BHL me regarde..."

A partir de ce 14 octobre 2017, Arielle Dombasle squatte l'antenne de TF1 grâce à la 8e saison de Danse avec les stars. Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours à propos de cette nouvelle aventure artistique, la jolie blonde de 64 ans s'est confiée sur la dureté des entraînements et a évoqué la possibilité que son époux Bernard-Henri Lévy puisse ne pas vouloir regarder ses prestations...

"Ce concours est physique et très dur. Il faut être un athlète. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de difficultés dans l'apprentissage des danses. Sans parler de l'aspect très chronophage... parce que l'on ne fait que ça. Et cela, je l'avais sous-estimé", a commenté Arielle Dombasle avec beaucoup d'honnêteté.

Heureusement, la comédienne et chanteuse sait qu'elle peut compter sur le professionnalisme et la bienveillance de son partenaire Maxime Dereymez. "Il est très sévère ! Je crois même qu'il est le plus exigeant de tous les cavaliers. Ce qui m'a encouragée, c'est qu'il m'a confié qu'il rêvait de danser avec moi. Là, j'ai réalisé à quel point il voulait que je sois à la hauteur", a-t-elle ajouté avec fierté.

D'un point de vue plus personnel, Arielle Dombasle ne s'attend pas à recevoir énormément de soutien de la part de son compagnon, BHL. Ce dernier ne devrait même pas faire le déplacement jusqu'aux plateaux de tournage. "Ce n'est pas du tout son genre. Je doute même qu'il regarde l'émission. Savez-vous ce qu'il a dit lorsque je lui ai annoncé ma participation ? Il s'est étonné : 'Vous êtes sûre que vous voulez vous lancer dans une chose pareille ?'", a-t-elle raconté.

