Danse avec les stars 8 - Camille Lacourt : La condition à sa participation !

Samedi 14 octobre 2017 à 21h, TF1 donnera le coup d'envoi de la 8e saison de Danse avec les stars. Evidemment, les dix personnalités en lice pour cette nouvelle édition ont dû bien s'organiser en amont afin de pouvoir se jeter à corps perdu dans la compétition la plus exigente du PAF ! C'est notamment le cas de Camille Lacourt (32 ans).

Le quintuple champion du monde et d'Europe de natation a par exemple posé une condition à sa venue dans le concours : le fait que l'émission ne vienne pas trop s'immiscer dans sa vie privée... et notamment dans la relation fusionnelle qu'il entretient avec sa fille Jazz (bientôt 5 ans), fruit de ses anciennes amours avec Valérie Bègue. "J'ai tout simplement dit à la production qu'une semaine sur deux, j'avais ma fille et que je dansais quand ma fille était à l'école. C'est la personne la plus importante dans ma vie et je ne veux pas déroger à cette règle. c'est juste un problème d'organisation mais qui est réglé", a-t-il révélé.

Elodie Gossuin, très prise entre ses engagements avec la matinale de RFM et sa vie de famille, a également dû s'organiser pour pouvoir faire de son mieux sur la piste de danse. "Après la radio, à 9h30, je rejoins aussitôt Christian Millette [son danseur, NDLR] pour commencer les répétitions. Donc, le soir, je suis libérée. Je peux aller chercher les enfants au sport et dîner avec eux. Je tente de tout combiner. Mes enfants sont ma priorité et j'essaie de les intégrer dans l'aventure", a-t-elle expliqué.

