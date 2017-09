Danse avec les stars 8 : Découvrez qui présentera l'émission

Le 14 octobre prochain, TF1 lancera la 8e édition de Danse avec les stars. Après l'officialisation de la participation d'Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim, Camille Lacourt et Agustin Galiana, nous en savons également plus sur la personne qui coanimera le programme aux côtés de Sandrine Quétier.

Nous confirmons l'information : la chaîne a prévu de changer chaque semaine de coanimateur. Ce n'est donc pas une star de TF1 que les téléspectateurs verront aux côtés de Sandrine Quétier mais dix !

Laurence Boccolini, Jean-Pierre Foucault et Nikos Aliagas animeront la plus célèbre émission de danse. Et ils ne seront pas les seuls : sept autres personnes montreront aussi le bout de leur nez. Les paris sont ouverts mais Christophe Beaugrand et Karine Ferri pourraient faire partie de l'équipe...

Concernant l'intégralité du casting qui sera dévoilé ce soir dans Quotidien (TMC), comme nous vous l'indiquions, Tatiana Silva (32 ans), l'ex-Miss France et animatrice radio Élodie Gossuin, les jeunes parents d'Abbie et amoureux Vincent Cerutti et Hapsatou Sy et la comédienne de Nos chers voisins Joy Esther seront également sur le parquet de TF1.