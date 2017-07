Danse avec les stars 8 : Delphine Wespiser au casting ? Elle répond !

La saison 8 de Danse avec les stars sera diffusée dès l'automne prochain sur TF1. Cet été, Arielle Dombasle et Sinclair ont officialisé leur participation au concours de danse. Pour ce qui est du reste du casting, plusieurs noms circulent, à l'instar de celui de Delphine Wespiser. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, Miss France 2012 a finalement répondu aux rumeurs.

La jolie rousse de 25 ans a avoué avoir été "appelée afin de passer les castings". Mais, "hélas, [elle] n'a pas été retenue". Toutefois, elle ne perd pas espoir : "Ce serait extraordinaire de participer à ce concours avec Christophe Licata l'an prochain." D'autant plus qu'elle ferait une partenaire de choix. Delphine Wespiser a "tout naturellement appris" la valse, le tango et le cha-cha-cha avec son père plus petite. Par la suite, elle a suivi des cours de danse classique, de flamenco et de danse orientale. "J'étais plutôt douée. La danse, c'est en moi", a conclu la reine de beauté.

Si elle ne participera pas à Danse avec les stars 8, une autre Miss France pourrait bien intégrer le casting. D'après nos confrères de Gala, Elodie Gossuin foulera le parquet de TF1, au même titre que Vincent Cerutti et sa compagne Hapsatou Sy.

Quelques heures plus tôt, Télé Star indiquait que Camille Lacourt, champion de natation, et Joy Esther, principalement connue pour son rôle de Chloé Varenko dans la série Nos chers voisins, participeraient également à cette édition de DALS. Des informations qui n'ont pour l'heure pas été confirmées.

Quant à Camille Cerf et Christian Quesada des 12 coups de midi, leur participation serait finalement compromise, comme l'a précisé la rédaction de Gala. Steve Hart des Worlds Apart et l'animateur Alex Goude ne sont, de leur côté, pas encore fixés sur leur sort.

Nos confrères de Télé Star ont quant à eux avancé le nom d'Agustin Galiana, qui campe le rôle d'Adrian dans la série Clem. Rappelons que le comédien avait déjà été annoncé au casting de la saison précédente.

L'interview de Delphine Wespiser est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques le 31 juillet 2017.