Danse avec les stars 8 : Hapsatou Sy, Camille Lacourt... Les photos officielles

C'est le 14 octobre prochain que TF1 donnera le coup d'envoi de Danse avec les stars 8. Dix personnalités s'affronteront sur le parquet afin de succéder à Laurent Maistret, le vainqueur de la saison 7. Pour ce faire, ils devront séduire les membres du jury Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et son partenaire dans la comédie musicale (annulée récemment) Saturday Night Fever Nicolas Archambault, dans laquelle il incarnait Tony Manero.

En attendant de découvrir ce que les candidats valent sur une piste de danse, les téléspectateurs peuvent admirer leurs photos officielles dévoilées par la première chaîne. L'entrepreneuse et chroniqueuse de C8 Hapsatou Sy, l'actrice Joy Esther, la Miss Météo de TF1 Tatiana Silva et l'ancienne Miss France Elodie Gossuin rayonnent grâce à leurs petites robes scintillantes et parfois un peu décolletées. L'actrice Arielle Dombasle elle porte une combinaison en vinyle bordeaux.

Du côté des hommes, le musicien Sinclair, l'ancien nageur français Camille Lacourt, l'ex-candidat de The Voice Kids Lenni-Kim et l'animateur de TF1 Vincent Cerutti ont opté pour un look classe : petite chemise et veste pour l'ancien juré de Nouvelle Star et le compagnon d'Hapsatou Sy.

Les membres du jury et l'animatrice Sandrine Quétier ont aussi posé. On vous laisse découvrir tous les clichés dans le diaporama.