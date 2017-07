Danse avec les stars 8 : Le chanteur Sinclair rejoint le casting !

Le casting de la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1 s'étoffe !

Selon nos confrères de téléstar.fr, Sinclair (47 ans) participera à cette nouvelle saison du célèbre concours de danse de la Une. L'ex-juré de Nouvelle Star (sur M6 et C8) et interprète du tube Si c'est bon comme ça (1997) y croisera donc la route d'Arielle Dombasle (64 ans), la première candidate à avoir confirmé sa présence auprès de la production et du grand public.

Hormis Arielle Dombasle et Sinclair, nos confrères de TV Magazine ont également annoncé la présence de Vincent Cerutti (ancien animateur du programme !) et de sa compagne Hapsatou Sy (jeune maman d'une petite Abbie) au casting de cette nouvelle saison très attendue. Les téléspectateurs de TF1 verront donc, pour la toute première fois, un couple s'affronter sur la piste de danse à l'automne prochain !

Rappelons également que le jury lui aussi va quelque peu évoluer à l'occasion de la 8e saison de DALS. Exit Marie-Claude Pietragalla, c'est le danseur, chorégraphe, réalisateur et metteur en scène québécois Nicolas Archambault (vu récemment dans le spectacle musical Saturday Night Fever au côté de Fauve Hautot) qui a hérité de son prestigieux siège.