Danse avec les stars 8 : Le partenaire de Denitsa Ikonomova révélé en direct !

C'est officiel, la saison 8 de Danse avec les stars sera diffusée sur TF1 dès le 14 octobre prochain. Et, alors qu'Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim, Camille Lacourt et Agustin Galiana ont déjà officialisé leur participation au programme, Yann Barthès a révélé ce lundi 11 septembre 2017 le casting complet à l'antenne de Quotidien (TMC). Lors de cette même émission, Denitsa Ikonomova était invitée sur le plateau. L'occasion pour la danseuse de découvrir en direct son partenaire !

En plus d'avoir réuni les dix participants au show – l'animatrice Elodie Gossuin, la comédienne Joy Esther, la Miss Météo de TF1 Tatiana Silva ainsi que le couple Hapsatou Sy et Vincent Cerutti sont au casting en plus des personnalités précédemment citées – l'animateur de TMC a promis une belle surprise.

En effet, Denitsa Ikonomova a révélé en direct l'identité de son partenaire pour cette huitième saison. Et il s'agit de Sinclair ! L'ancien membre du jury de Nouvelle Star fera équipe avec la jolie danseuse afin de tenter d'aller le plus loin possible dans l'aventure DALS.

Pour rappel, nous sommes en mesure de confirmer que Sandrine Quétier coanimera le programme en compagnie d'un animateur différent chaque samedi. Parmi eux Nikos Aliagas, Laurence Boccolini et Jean-Pierre Foucault.