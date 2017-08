Danse avec les stars 8 : Une danseuse quitte l'émission !

Si le départ d'Emmanuelle Berne est bel et bien acté, le casting se dessine peu à peu. Pour l'heure, Sinclair et Arielle Dombasle ont officialisé leur participation à la saison 8 de Danse avec les stars. Et, d'après des rumeurs, le couple formé par Hapsatou Sy et Vincent Cerutti foulera également le parquet de TF1. Elodie Gossuin serait elle aussi au casting, au même titre que Camille Lacourt et Joy Esther. Des informations à prendre toutefois avec des pincettes, puisque ni les principaux intéressés ni la production de DALS n'ont réagi.