Danse avec les stars 8 : Une séquence fait polémique, TF1 réagit !

Nouveau défi pour les candidats de Danse avec les stars 8 (TF1) toujours en course : la "Hollywood Night". Tous devaient apprendre une chorégraphie liée à une musique de film ou de série. Pour Joy Esther et Anthony Colette, il s'agissait de la BO de la série à succès Game of Thrones.

A cette occasion, la production avait vu les choses en grand en faisant venir un loup lors des répétitions afin de faire un clin d'oeil au personnage Jon Snow (qui sera joué par le danseur professionnel ce soir) : Mako, déjà vu à la télévision dans la série Zone Blanche (France 2) ou au cinéma au côté de Laetitia Casta dans La jeune fille et les loups. Mais cette idée est loin d'avoir plu à certains téléspectateurs qui ont alerté la PETA. Très vite, l'association a donc rédigé un communiqué adressé à TF1 afin de ne pas diffuser ladite séquence. "Nous espérons que votre groupe ne souhaite pas que son nom soit durablement associé à la banalisation de la captivité d'êtres sensibles. Nous vous demandons de prendre l'engagement de ne plus utiliser d'animaux vivants dans aucune des émissions que vous diffusez", était-il notamment écrit.

Contactée par le Parisien, la porte-parole de la PETA Anissa Putois a expliqué : "On ne peut pas s'assurer que chaque animal est bien traité. Même s'il l'est, il n'a pas choisi d'être là et le bruit et la lumière d'un plateau de télévision sont une expérience stressante pour lui." Des propos nuancé par le dresseur de Mako, Pierre Cadéac : "C'est normal d'avoir des inquiétudes, mais pas des à priori. Mako est un vieux routard des plateaux, habitué à être entouré de monde. Il est entraîné depuis une semaine, a rencontré ses partenaires plusieurs heures avant le tournage et n'était pas du tout stressé. Il a juste marché sur le plateau et on a veillé à ce que le public présent dans le studio fasse moins de bruit que d'habitude."

TF1 a tout de même préféré zapper la séquence comme l'a indiqué la direction de la chaîne au Parisien : "Pour éviter toute polémique autour d'une séquence pourtant réalisée dans des conditions respectueuses de l'animal, la production et la chaîne ont décidé de ne pas la diffuser." Elle a aussi précisé qu'il n'a jamais été question de faire venir Mako sur le plateau pour le prime de ce samedi 25 novembre.