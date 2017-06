Danse avec les stars 8 : Une star de boysband au casting ?

Alors que de nombreuses stars connues et moins connues sont régulièrement annoncées comme étant approchées pour le prochain casting de Danse avec les stars, la participation d'une personnalité pourrait, selon une information exclusive de Touche pas à mon poste, être confirmée.

Il s'agit d'une star des années 1990 et de la période boysband : Steve Hart. Le beau gosse, aujourd'hui âgé de 45 ans, a fait partie du célèbre groupe Worlds Apart, aux côtés de de Nathan Moore et d'Aaron Cal Cooper. Un trio qui s'est fait connaître grâce au tube Baby Come Back et à la reprise du morceau de Jean-Jacques Goldman, Je te donne.

Depuis ces années de gloire, Steve Hart s'est fait discret. Il est aujourd'hui marié à l'actrice américaine Ashley Scott, vue dans la série UnREAL et dans Bleu d'enfer. Ils sont les parents de deux petites filles, Iyla (1 an) et Ada (7 ans).