Danse avec les stars 8 : Vincent Cerutti s'entraîne déjà !

Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim, Camille Lacourt et Agustin Galiana, Élodie Gossuin, Tatiana Silva, Joy Esther, Vincent Cerutti et sa chérie Hapsatou Sy composent le casting de Danse avec les stars 8.

Et il y un candidat qui met déjà toutes les chances de son côté pour gagner la compétition. Il s'agit de l'ancien coanimateur du programme, Vincent Cerutti. Celui qui présente l'Euro Millions sur TF1 n'a effet pas perdu de temps pour se mettre au sport.

Alors que l'émission sera lancée le 14 octobre prochain, il a profité de son lundi 18 septembre pour faire quelques longueurs de piscine dans un lieu particulièrement luxueux. "En mode sport pour @dals_tf1 ! Je n'en reviens toujours pas (de faire #Dals et de faire du sport) ! Si on m'avait dit ça... je vais avoir besoin de vous les copains et pas seulement pour les sms ! #TeamCerutti", a-t-il commenté.