Danse avec les stars 9 : Comment les couples ont-ils été formés ?

L'émission Danse avec les stars continue d'enchaîner les bonnes audiences sur TF1. Alors que la 9e saison du programme bat son plein, nos confrères de Télé 2 Semaines se sont récemment intéressés à la manière dont les couples étaient formés en amont de la compétition.

Comme ils l'expliquent, la production prend en compte plusieurs critères avant de décider quelle célébrité fera équipe avec tel ou tel danseur. Le premier de ces critères, c'est la taille ! En effet, il faut que l'homme soit plus grand que sa partenaire de quelques centimètres (talons inclus) afin de faciliter les portés. Autre critère important, l'équipe de l'émission fait attention à la compatibilité des caractères entre danseurs et célébrités... Une célébrité renfrognée se verra par exemple attribuer un danseur prêt à la manoeuvrer avec patience, quand une autre, plus timide, héritera d'un partenaire énergique et pédagogue.

Dans le même papier, nos confrères de Télé 2 semaines se sont aussi intéressés à la rémunération des danseurs. Qu'on se le dise, les onze danseurs de DALS 9 ne sont pas rémunérés en fonction du temps passé dans la compétition, ils toucheraient tous le même salaire qu'ils soient éliminés dès le premier prime time ou au cours du dernier. Il s'agirait d'un "forfait aux alentours de 15 000 euros".

Rendez-vous ce samedi 17 novembre sur TF1 afin de découvrir les performances d'Iris Mittenaere, Clément Rémiens, Terence Telle et Héloïse Martin, pour les quarts de finale de DALS 9. Un rendez-vous à ne pas manquer !