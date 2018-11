Danse avec les stars 9 : Gros chamboulement pour la finale !

Il y a du changement dans Danse avec les stars sur TF1 !

Le déroulement de la demi-finale et de la grande finale va être chamboulé cette année. Fini la demi-finale/finale à trois candidats se terminant par le sacre du grand gagnant, cette année, la production a décidé de scinder la dernière ligne droite du concours en deux parties distinctes.

En effet, après l'élimination d'un candidat – Iris Mittenaere, Héloïse Martin, Terence Telle ou Clément Rémiens – ce samedi 17 novembre en quart de finale, ils ne seront plus que trois à pouvoir prétendre au titre de meilleur danseur de la saison. Seulement voilà, le 24 novembre prochain, il y aura encore une élimination (et pas de finale !) afin de ne garder que les deux danseurs les plus populaires... Ces derniers s'affronteront donc à l'occasion d'une finale, le 1er décembre 2018, à seulement deux couples. Une grande première !

En attendant la dernière ligne droite du concours, les candidats encore en lice multiplient les entraînements.... quitte à récolter quelques douloureuses blessures.

